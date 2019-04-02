7 قتلى في اشتباكات ببوركينافاسو بالقرب من الحدود مع مالي

قتل 7 أشخاص بينهم 3 من قبيلة فولاني فى اشتباكات ببوركينافاسو بالقرب من الحدود مع مالي.



وقال حاكم ولاية الساحل بيجيو يودا - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء - إن مسلحين هاجموا قرية "هاماكان" الواقعة على بعد 7 كيلومترات من "أربيندا" واغتالوا شيخها ونجله وابن عمه، كما قتل رابع في قرية مجاورة، مضيفا أنه تم التعرف على 4 يشتبه في أنهم من منفذي الهجوم، وقد وصلت عناصر من قوات الدفاع والأمن البوركيني مكان الحادث ونظمت دوريات لحماية السكان.



يذكر أن هذه الهجمات تأتي أسبوعا بعد الهجوم على قرية "أوجوساجو" بمالي ومقتل 160 من قبيلة فولاني وتتحدث الحكومة في بوركينافاسو عن مقتل 48 منهم منذ يناير 2019، فيما تتحدث منظمات عن مقتل أكثر 200 شخص في مناطق مختلفة من البلاد.