هبوط أسعار الذهب عالميًا لأدنى مستوى فى 3 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في 3 أسابيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبيل إعلان بيانات اقتصادية ومع اتجاه التعاملات بعيدًا عن أصول الملاذ الآمن.



وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.3% إلى 1290.40 دولار للأوقية.



كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% عند 1285.86 دولار للأوقية.



وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 97.40.



واتجهت التعاملات في الجلسة الماضية بعيدًا عن أصول الملاذ الآمن، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" عند مستوى 26258.4 نقطة حيث ربح 329.7 نقطة.



كما أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات زادت بمقدار 9 نقاط.



جاء ذلك مع إعلان بيانات اقتصادية إيجابية، حيث إن الولايات المتحدة أعلنت تعافي النشاط الصناعي من أدنى مستوى في 3 سنوات خلال مارس الماضي عند 55.3 نقطة.



جاء ذلك على الرغم من تراجع مبيعات التجزئة في شهر فبراير بنسبة 0.2% بعد أن ارتفعت في يناير بنحو 0.7%.



ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق من اليوم عن بيانات طلبات السلع المعمرة ومبيعات السيارات في الولايات المتحدة.