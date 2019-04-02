"بتكوين" تسجل 5 آلاف دولار لفترة وجيزة بعد زيادة 20%

لامست بتكوين الخمسة آلاف دولار لفترة وجيزة يوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني، في حين صعدت العملات المشفرة الأخرى أيضا.



وفي بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورج، زادت بتكوين بما يصل إلى 20 % في المعاملات الآسيوية لتلامس الخمسة آلاف دولار قبل أن تستقر عند 4730 دولارا، مرتفعة 14 % في أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ أبريل نيسان 2018.



وعلى صعيد العملات المشفرة الكبيرة الأخرى، صعدت أيضا أسعار إيثر المتداولة على منصة إيثريوم وعملة إكس.آر.بي القائمة على بروتوكل الدفع ريبل.