دراسة: السويد هي المكان الأفضل للأطفال المبتسرين

أظهرت دراسة جديدة أن السويد شهدت معدلات مرتفعة للبقاء على قيد الحياة بين الأطفال المبتسرين الذين ولدوا في العقد الماضي، وأن البلاد تتمتع بمكانة متقدمة عالميًا في رعاية حديثي الولادة.



وقال الباحثون إن معدلات البقاء على قيد الحياة في السويد بين 2014 و2016 للمواليد الذين ولدوا قبل آوانهم بكثير بلغت 77 بالمئة، بارتفاع 70 بالمئة في الفترة من 2004 إلى.2007



واستندت الدراسة إلى بيانات مستمدة من كل مستشفيات السويد، واشتملت على 2205 نساء كن قد عانين من مضاعفات خلال الحمل ما أدى إلى مواليد ولدوا قبل مواعيدهم الطبيعية بكثير، وولد هؤلاء الأطفال قبل آوانهم بثلاثة أشهر ونصف ما يعادل 22 إلى 26 أسبوعًا.