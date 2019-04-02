بدعوة من البنك الدولى.. الجزار يشارك فى "أسبوع المياه"

يشارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على دعوة من البنك الدولي، في أسبوع المياه (Water Week) المُقرر عقده بواشنطن خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2019.



ومن المقرر أن يتم عرض تجربة مصر وآليات التنفيذ والإجراءات التي اتخذت والدروس المُستفادة من خلال المشروع القومي لصرف صحي القرى (NRSP) والجاري تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منه بتمويل من البنك الدولي (WB) والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي.



وقال إن هذا البرنامج يعتبر ضمن أهم المشروعات التي يقوم بتمويلها البنك الدولي فيما يتعلق بإعادة هيكلة مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية.



وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق إن أسبوع المياه سيضم كبار قادة الفكر والشركاء إلى جانب خبراء البنك الدولي ومُمثلي الدول المشاركة لعرض أفضل التجارب العالمية، وتقديم حلول متطورة لكافة التحديات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.