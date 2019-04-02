21.2 % من الكوريين الجنوبيين يفضلون زعيم المعارضة كمرشح لرئاسة البلاد

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة "ريال متر" المتخصصة في الاستطلاعات اليوم الثلاثاء، أن زعيم حزب كوريا للحرية المعارض الرئيسي هوانج جيو-آن، جاء في المركز الأول من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة للشهر الثالث على التوالي.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الاستطلاع الذي شارك فيه 2516 ناخبا في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة من 25 و29 من مارس الماضي، أشار إلى أن 21.2% من المستطلعة آراؤهم يفضلون هوانج مرشحا رئاسيا للانتخابات المقبلة بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بشهر فبراير الماضي.



وسجل هوانج زيادة مستمرة للشهر الرابع على التوالي، متجاوزا 20% للمرة الأولى؛ ليأتي رئيس الوزراء الحالي لي ناك - يون في المركز الثاني مسجلا 14.9% بعد أن كان في المركز الثالث، ويليه الرئيس الأسبق الراحل يو سي-مين 12.0%.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية في عام 2022.