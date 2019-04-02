"اعرف بلدك" و"سيناء عبقرية الزمان والمكان" لتوعية طلاب سيناء

قالت الدكتورة مني عيادة مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمحافظة شمال سيناء إنه يتم تنفيذ مبادرة "اعرف بلدك"، و"سيناء عبقرية الزمان والمكان" بالمدارس لتوعية الطلاب وتبصيرهم بالمعالم، والمعلومات الخاصة بمصر بصفة عامة، والتركيز علي سيناء بصفة خاصة.



وأضافت -فى تصريح صحفي لها اليوم- أنه تم الانطلاق من مركز بناة المستقبل للموهوبين في مدرسة آل أبو سلمة الثانوية للبنين بالعريش بالتعاون مع إدارة الوعى الأثرى في منطقة آثار شمال سيناء من خلال الفعاليات بكلمة في طابور الصباح لنشر الوعى الأثري لدى الطلاب ونبذة عن طريق حورس الحربى القديم.



وأشارت إلى أنه تم تنظيم ندوات عن الأهمية التاريخية لسيناء وورشة عمل للطلاب الموهوبين عن الكتابة الهيروغليفية حيث سبق ذلك تفعيل بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم، ومنطقة آثار شمال سيناء لنشر الوعى الأثرى لدى طلاب المدارس من خلال محاضرات وندوات وورش عمل فنية ستقام في مدارس العريش خلال الفترة القادمة، ويتخلل ذلك مسابقات وعرض أفلام وتنفيذ مجموعات العمل وتوزيع مهام وأوراق عمل للطلاب.



جاء ذلك تحت رعاية محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، والمهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم.