دعاء ليلة الاسراء والمعراج

يحرص المسلمون في العالم العربي والإسلامي كل عام هجري في ليلة 27 رجب على الاحتفال بليلة الاحتفال الإسراء والمعراج بذكر الله والدعاء، لكونها من أوقات استجابة الدعاء كما ورد في السنة النبوية.



وهي الليلة التي أسري فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم صعد إلى السماء وصلى بالأنبياء في معجزة اختص بها رسول الإسلام.



ومن أفضل الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج الوارد عن النبي صلّ الله عليه وسلم “اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري.. إن لم يكن بك غضب عليٌ فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لا العتبى حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك”.