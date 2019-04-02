استمرار عملية إزالة برج زفتى بشارع "درب المعمل"

نفذ مجلس مدينة زفتى بمحافظة الغربية مدعومًا بقوات من الشرطة قرار الإزالة الخاص بالعقار الذي تسبب في تصدع عدة عقارات مجاورة بشارع درب المعمل بمدينة زفتى، ومن المقرر أن ينتهي اليوم إزالة الأدوار المخالفة وانتظار نتيجة اللجنة بعد حدوث ميل بالعقار الذي يُرجح أن يتم إزالته بالكامل.



جاء هذا بناءً على قرر اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بتنفيذ قرار هدم وإزالة الأدوار المخالفة بعقار كائن بشارع درب المعمل بزفتى، وتشكيل لجنة هندسية لبيان الأضرار الواقعة على المباني المجاورة.



وكان المحافظ، قد كلف المحاسب أحمد النحال، رئيس مجلس ومدينة زفتى، بمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وتم إرسال لجنة الطوارئ والمنشآت الايلة للسقوط لموقع الحدث مدعومة بقوة من شرطة قسم شرطة بقيادة العميد خالد مرزوق مأمور القسم، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى ثم بدأت عملية الهدم والإزالة في وقت متأخر من مساء أمس وحتى فجر اليوم.



يُذكر أن أحد الأبراج المخالفة بشارع درب المعمل بمدينة زفتى، قد تجاوز في الارتفاع بالبناء ما ترتب عليه حدوث انهيارات وتصدعات في البنية المجاورة من جميع الاتجاهات ومع هدم بعض هذة البنية ظهر أيضًا ميل في البرج نفسه ما تسبب في ذعر بين المواطنين.



وقد نشرت "الدستور" اليوم، خبرا عنوانه "أهالي زفتى لمحافظ الغربية: أغيثونا"، لتسليط الضوء على هذه الواقعة، واستجاب محافظ الغربية لطلبات الأهالي.