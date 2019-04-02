قانون لحظر التمييز ضد الباحثين عن العمل في كوريا الجنوبية

أقرت الجمعية الوطنية "البرلمان" في كوريا الجنوبية قانونا لمنع الشركات من مطالبة الباحثين عن عمل بتوفير معلومات شخصية لا لزوم لها، بما في ذلك دخلهم ومحل الميلاد وحالتهم الاجتماعية، فضلا عن معلومات عن أفراد الأسرة الآخرين.



وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) أن المخالفين سيواجهون غرامة تصل إلى خمسة ملايين وون (4400 دولار)، مشيرة إلى أن الشركات في كوريا الجنوبية تشتهر بممارسات التوظيف المتطفلة والتمييزية، التي تطلب من المتقدمين للوظيفة تقديم معلومات شخصية حساسة، بما في ذلك وظائف آبائهم وحتى مستويات الدخل.