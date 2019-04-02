حظر استعمال أكياس البلاستيك في المتاجر بكوريا الجنوبية

فرضت حكومة كوريا الجنوبية حظرا كاملا على استخدام أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد في متاجر البقالة والمحلات الكبيرة "السوبر ماركت"، في مسعى لتقليل تلوث الناجم عن البلاستيك وتشجيع المواطنين على إعادة استعمال مواد بديلة قابلة للتدوير.



ونقلت صحيفة (كوريا تايمز) عن وزارة شؤون البيئة الكورية الجنوبية قولها إن هذا الإجراء سيطبق بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، وسيخضع المخالفون لغرامة قصوى قيمتها 3 ملايين وون ( 2650 دولارا ).



وأوضحت الصحيفة أنه سيتم السماح باستخدام الأكياس البلاستيكية للأغذية الرطبة فقط مثل التوفو والأسماك والمحار واللحوم، وكذلك المنتجات التي يمكن أن تذوب مثل الآيس كريم وبعض الخضروات.