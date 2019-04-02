تقرير: نصف عيادات التخسيس في إنجلترا تقدم رعاية غير آمنة

حذر تقرير حديث من أن نصف عيادات التخسيس في انجلترا تقدم رعاية غير آمنة، مؤكدا أن هذه العيادات تصف عقاقير للتخسيس تعرض الصحة للخطر.



وأفاد التقرير - الصادر عن لجنة جودة الرعاية، وهي هيئة التفتيش الصحية في انجلترا، ونشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية - بأن بعض مثبطات الشهية الموصوفة للمرضى لا ينبغي استخدامها، لأنهم إما لا يعانون من زيادة الوزن أو كانوا بالفعل يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم.



كما أعربت اللجنة عن قلقها من أن عددا كبيرا من الأطباء في القطاع الخاص يصفون عن طريق الخطأ مسكنات الألم والمضادات الحيوية أو الأدوية غير المرخصة.



وتثير النتائج التي توصلت إليها اللجنة، استنادا إلى عمليات تفتيش في عام 2017 - 2018، أسئلة حول معايير السلامة في قطاع الرعاية الخاصة في بريطانيا.