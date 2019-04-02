القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على"أرغانج خوا" من أيدي طالبان

استعادت القوات الأفغانية اليوم الثلاثاء السيطرة على منطقة "أرغانج خوا" بإقليم "بدخشان" الواقع شمال البلاد، وذلك بعد أيام قليلة من سقوطها في أيدي حركة "طالبان".



وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن 14 من عناصر "طالبان" قد لقوا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون خلال عملية استعادة السيطرة على المنطقة الواقعة بالقرب من مدينة "فايز أباد" عاصمة إقليم "بدخشان" والتي تعد نقطة اتصال بين وسط الإقليم و10 مناطق أخرى.



كان المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي قد أعلن في وقت سابق أن القوات انسحبت مؤقتا من منطقة "أرغانج خوا" لمنع وقوع ضحايا، وذلك بعدما انتقد سكان إقليم "بدخشان" الحكومة الأفغانية وقوات الأمن لسقوط المنطقة في أيدي حركة "طالبان".

