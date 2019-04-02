مسئول: فيضانات ولاية ايوا الأمريكية دمرت المحاصيل الزراعية

حلقت مروحية بلاك هوك العسكرية فوق ولاية أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت اشراف بيل نورثي وكيل وزارة الزراعة الأمريكية للوقوف على الأضرار التي خلفتها الفيضانات أخيرا.



وقال بيل نورثي وكيل وزارة الزراعة الأمريكية لمراسل رويترز، بأنه لا يوجد شيء يمكن للحكومة الأمريكية فعله حيال ملايين المحاصيل الزراعية التالفة، بموجب القوانين الحالية أو برامج مساعدات الكوارث.



يأتي هذا فيما تعرضت ولاية أيوا الأشهر الماضية لفيضانات وأمطار غزيرة أجبرت مئات العائلات على ترك منازلهم، كما أجبرت قاعدة عسكرية تابعة للقيادة الإستراتيجية الأميركية إلى الحد من عملياتها.