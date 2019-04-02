مصدر عسكري يمني: الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة في "حجة"

حقق الجيش اليمني مكاسب ميدانية جديدة في مديرية عبس بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد)، إثر معارك مع ميليشيات الحوثي .



ونقلت قناة "العربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن مصدر عسكري يمني قوله "إن قوات الجيش الوطني نجحت في تحرير قرية الطينة غرب منطقة بني حسن في مديرية عبس، وأن المواجهات لا تزال على أشدها، في ظل استمرار تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه مزارع الجر في المديرية ذاتها".



وأضاف المصدر قائلا " إن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى أسر اثنين آخرين، واستعادة طاقمين قتاليين".



كانت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية برئاسة المملكة العربية السعودية قد أطلقت الخميس الماضي عملية عسكرية واسعة، حررت خلالها عددا من القرى في مديرية عبس، بالإضافة إلى تمكنها من قطع الخط الدولي المؤدي إلى عبس شفر، وتكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

