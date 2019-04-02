الصين ترفض استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية وعسكرية

حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي من محاولات تقويض سيادة واستقلال وسلامة أراضي الدول باستخدام الإنسانية كذريعة، مشددا على أهمية عدم استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية وعسكرية.



وقال شيوي - في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول القانون الدولي الإنساني نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - "إنه ينبغي على الدول الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك المباديء التوجيهية للمساعدة الإنسانية للأمم المتحدة".



وأضاف "لا ينبغي لأي دولة أن تقوض سيادة واستقلال وسلامة أراضي الآخرين عبر استخدام الإنسانية كذريعة، وأن العمل الإنساني يجب أن يلتزم بشكل صارم بمبادئ الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال، وأن يسلط الضوء على الطبيعة الإنسانية والاحترافية لمثل هذه الجهود، وتجنب الاندفاع نحو الصراع أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعنية".



وأكد أنه يتعين على جميع الوكالات الإنسانية إتباع القانون الإنساني الدولي والمبادئ ذات الصلة بشكل جدي، والامتناع عن استخدام إيصال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية وعسكرية وغيرها.. داعيا إلى بذل جهود لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ومعالجة مسألة حماية المدنيين عبر معالجة الأسباب الجذرية، موضحا أن الغرض من الامتثال للقانون الإنساني الدولي هو حماية المدنيين، ومنع النزاع المسلح بشكل فعال يوفر أفضل حماية للمدنيين.



ولفت شيوي إلى أنه ينبغي لمجلس الأمن أن يشجع الدبلوماسية الوقائية والوساطة السياسية لتعزيز استخدام الوسائل السلمية، مثل الحوار والمفاوضات في حل الخلافات ومنع التصعيد من أجل حماية المدنيين من ويلات الحرب.