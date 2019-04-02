شاميما بيجوم: نساء داعش هددوني إذا تركت التنظيم

صرحت شاميما بيجوم، الفتاة البريطانية التي عرفت باسم "عروس داعش" بأنه منذ أن غادرت الباغوز أخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي شعرت بالأسف لما ارتكبته وأنها تريد العودة حقا للمملكة المتحدة، وفقا لصحيفة التايمز.



وأضافت بيجوم، تعرضت لغسيل دماغ حتى يقنعني المتطرفون بالانضمام إليهم في سوريا، وأنها كانت تخشى على حياتها وحياه طفلها في المخيم بل كان نساء داعش يهددونها في حالة تركت التنظيم.



يذكر أن بيجوم تركت بريطانيا عام 2015 حيث سافرت من بريطانيا إلى تركيا ومن ثم دخلت سوريا.