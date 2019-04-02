أستراليا: تراجع إنتاج "بي.إتش.بي" من خام الحديد بسبب "فورنيكا"

ذكرت شركة التعدين الاسترالية البريطانية العملاقة "بي.إتش.بي" اليوم الثلاثاء، أن تقديراتها الأولية لتأثيرات الإعصار "فرونيكا" الذي ضرب مناطق من أستراليا، على إنتاجها من خام الحديد، تشير إلى احتمال تراجع الإنتاج بما بين 8 و6 ملايين طن خلال العام الحالي.



كانت الشركة قد اضطرت إلى وقف نشاط خطوط السكك الحديدية لنقل الخام التابعة لها وأنشطة الشحن البحري في ميناء "هيدلاند" غرب أستراليا بسبب الإعصار. وفي حين أشار الفحص الأولي إلى أن خطوط السكك الحديدية ومنشآت الشحن البحري لم تضرر بشدة نتيجة الإعصار، فإن وجود تجمعات مياه معزولة في بعض مواقع وقطاعات خطوط السكك الحديدية التي تنقل الخام إلى الميناء أدت إلى الحد من حركة القطارات.



وذكرت الشركة أن الميناء يعمل حاليا بمعدلات منخفضة، ومن غير المتوقع أن يعود الميناء إلى العمل بكامل طاقته حتى وقت لاحق من الشهر الحالي.