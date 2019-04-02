الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 13 22

شبين الكوم 13 21

طنطا 12 21

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 18

بلطيم 12 18

مطروح 10 19

السلوم 12 20

سيوة 10 24

بورسعيد 13 19

دمياط 12 18

الزقازيق 12 20

الإسماعيلية 11 23

السويس 12 22

العريش 12 20

رفح 13 19

رأس سدر 12 23

نخل 10 22

نويبع 15 22

طابا 13 21

كاترين 07 14

الطور 13 22

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 18 24

مرسى علم 17 23

الفيوم 13 22

بنى سويف 13 23

المنيا 12 23

أسيوط 12 24

سوهاج 12 24

قنا 13 25

الأقصر 13 26

أسوان 14 26

أبوسمبل 14 27

الوادى الجديد 12 27

شلاتين 17 27

أبورماد 18 26

رأس حدربة 18 26

حلايب 19 25