وزير مكسيكى يقول إنه كان مهاجرا غير شرعى فى الولايات المتحدة

اعترف وزير الأمن العام المكسيكي، ألفونسو دورازو، بأنه عبر الحدود مرتين بشكل غير قانوني عندما كان صغيرا، للعمل في الولايات المتحدة.



وقال دورازو في اجتماع مع رجل أعمال "لقد غسلت السيارات والأطباق، كنت في حاجة إلى ذلك"، حسب تقرير أوردتته صحيفة "لا جورنادا" يوم الاثنين.



ويأتي هذا الاعتراف وسط تصاعد الخلاف بين الجارتين حول الهجرة غير الشرعية.



وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الأسبوع الماضي، بما في ذلك أمام حركة التجارة بشكل كامل، إذا لم توقف المكسيك المهاجرين غير

الشرعيين من أمريكا الوسطى من محاولة العبور إلى الولايات المتحدة.



وأشار ترامب إلى وجود قافلتين لمهاجرين من أمريكا الوسطى يخططون إلى دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك.



وفي فبراير، تم وقف 76 ألف مهاجر لا يحملون وثائق، عند الحدود، وكان ذلك هو أعلى رقم منذ 12 عاما.