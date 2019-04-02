بلوز يفوز بضربات الترجيح على أفالانش فى هوكى الجليد

فاز سانت لويس بلوز 3-2 على كولورادو أفالانش بعد اللجوء إلى ضربات الترجيح في دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية اليوم الثلاثاء.



وأنقذ جوردان بينينجتون 24 محاولة خلال الوقت الإضافي، كما تصدى لثلاث ضربات ترجيح ليساهم بشكل مؤثر في الانتصار على أفالانش.



وأحرز رايان أوريلي ضربة الترجيح الناجحة لبلوز أمام فريقه السابق أفالانش.



وسجل جابرييل لاندسكوج هدفا وصنع هدفا آخر مع أفالانش وأضاف ألكسندر كرفوت هدفا بينما أنقذ الحارس فيليب جروبور 25 محاولة.



وحصد أفالانش نقطة واحدة من هذه المباراة ليعزز آمال التأهل للأدوار الإقصائية.