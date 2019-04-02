"العين" يأمل فى المنافسة أمام الجزيرة فى الدورى الإماراتى

رغم التأخر بفارق ثماني نقاط عن القمة يتمسك العين حامل اللقب ببصيص من الأمل في المنافسة على لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم قبل مواجهة غريمه الجزيرة في مباراة قمة غدا الأربعاء.



وخسر العين مرتين في آخر خمس مباريات ورغم التفوق 2-1 على الفجيرة يوم السبت الماضي فإن الفريق يملك 38 نقطة بالمركز الثاني بعد 18 جولة ويتأخر بثماني نقاط عن الشارقة المتألق الذي فاز في آخر سبع مباريات.



وقبل ثماني جولات على النهاية يأتي الجزيرة، الذي خسر بصعوبة 3-2 أمام الشارقة يوم الجمعة الماضي، في المركز الرابع برصيد 34 نقطة ولا يزال يملك فرصة في تحسين مركزه على الأقل رغم التعرض لهزيمتين في آخر ثلاث مباريات.



وقال البرتغالي روبن ريبيرو لاعب العين لموقع النادي "مواجهة الجزيرة مهمة جدا، كما أن المنافس يدرك جيدا مدى أهمية الفوز وحصد النقاط الثلاث للبقاء في سباق المنافسة على لقب الدوري، وسنعمل بقوة في آخر ثماني جولات من أجل تقديم أفضل أداء لحصد النقاط الكاملة خلال استحقاقاتنا القادمة".



وأضاف صاحب الهدف الثاني للعين أمام الفجيرة "رغم الفارق بيننا وبين المتصدر البالغ ثماني نقاط إلا أنه لا مكان للغة المستحيل في عالم كرة القدم، ونثق في مقدرتنا على تحقيق طموحات جماهيرنا وثقتنا كبيرة كذلك في الإدارة والجهاز الفني والجماهير على تهيئة الظروف ومساندة الفريق لتحقيق التطلعات وكل تركيزنا حاليا ينصب على تحقيق الفوز أمام الجزيرة".



وكان العين يتقاسم الصدارة مع الشارقة في نهاية العام الماضي قبل أن يتراجع بعد استئناف المسابقة عقب استضافة كأس آسيا وتعادل مع نادي الإمارات وخسر أمام الظفرة وشباب الأهلي دبي ثالث الترتيب.



وفي اليوم التالي لهذه القمة يبدو الشارقة مرشحا لمواصلة انتصاراته عندما يلعب في ضيافة عجمان صاحب المركز التاسع الذي خسر في آخر جولتين أمام الجزيرة وبني ياس.



ويحلم الشارقة، بطل أول نسخة للدوري عام 1974، بإحراز اللقب لأول مرة منذ 1996.



وفي بداية الجولة غدا سيحاول النصر، صاحب المركز 11 برصيد 17 نقطة، أن يحقق انتصاره الأول في 2019 عندما يخوض مواجهة صعبة أمام الوصل سابع الترتيب.



ويعيش الوصل في المقابل حالة رائعة وفاز في آخر ثلاث مباريات على الوحدة والإمارات والظفرة ليبتعد تماما عن شبح الهبوط.