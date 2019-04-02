إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة

ذكر موقع صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الاثنين، أن 9 جنود من الكتيبة 51 في لواء جولاني رفضوا المشاركة في استعدادات وتدريبات تحاكي القيام بعملية برية في قطاع غزة.



وبحسب الصحيفة، تم الحكم على الجنود بالسجن لمدة 20 يومًا بعد رفضهم الذهاب للتدريبات خلال التأهب على حدود غزة.



وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الجنود كانوا متواجدين في قاعدة تساليم العسكرية بالجنوب، أثناء رفضهم التعليمات والخروج للتدريبات، ضمن الاحتجاج على معاقبة أحد زملائهم بالوحدة.



وأضافت أن "الجنود تضامنوا مع زميلهم المعاقب ورفضوا الانصياع للأوامر، وهم في حالة تأهب، استعدادًا لتدريبات تحاكي عملية عسكرية في غزة".



يذكر أنه تم استدعاء لواء جولاني من شمال إسرائيل إلى مناطق بجوار قطاع غزة تحسبا للتصعيدات الأخيرة التي كان من شأنها أن تتطور إلى مرحلة قد تصل إلى حد الحرب في القطاع، وفق الصحيفة.