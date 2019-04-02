روسيا تطلق 6 صواريخ "بروتون" إلى الفضاء

ذكرت مصادر في وكالة "روس كوسموس"الفضائية الروسية، أن روسيا عازمة على إطلاق 6 صواريخ من نوع "بروتون" إلى الفضاء هذا العام، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.



وأكدت مصادر، في مركز "خرونيتشيف" الروسي لصناعة الفضاء، أن عام 2019 سيشهد إطلاق 6 صواريخ من نوع بروتون إلى الفضاء، أولها من المفترض أن يطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، في 23 مايو المقبل.



وأوضحت، أن الصاروخ الذي سينطلق في مايو سيحمل على متنه قمرًا روسيًا للاستشعار عن بعد، من نوع "Blagovest"، لينضم هذا القمر إلى مجموعة من 3 أقمار أخرى أطلقت العام الماضي، وتعمل لصالح وزارة الدفاع الروسية، مشيرة إلى أن آخر عملية إطلاق لصواريخ "بروتون" من قاعدة "بايكونور" ستكون أواخر هذا العام.



