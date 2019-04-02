الأمم المتحدة ترحب بنزع الألغام فى الصحراء الغربية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بنزع جبهة البوليساريو الألغام في الصحراء الغربية، معتبرًا أنها خطوة أولى تستحق الثناء، لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.



وبحسب ما أوردته وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، قال الأمين العام، في تقرير لمجلس الأمن، إن الحل في الصحراء الغربية يتطلب إرادة سياسية قوية، ليس من الأحزاب والدول المجاورة فحسب، بل أيضًا من المجتمع الدولي.



وكانت الجولة الثانية من المفاوضات حول مستقبل الصحراء الغربية قد عقدت قبل أسبوعين، تحت رعاية أممية في سويسرا، بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة تحرير وادي الذهب والساقية الحمراء.



