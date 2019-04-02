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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 06:37 ص

أضرار انقطاع التيار الكهربائى فى فنزويلا

أضرار انقطاع التيار
عبير سليم
dostor.org/2575797

قالت وزيرة امدادات المياه في فنزويلا، إيفلين فاسكيز، إن انقطاع التيار الكهربائي في البلاد أدى إلى أعطاب وخلل في منظومة الأنابيب في المرافق والمنشآت المائية.

وقالت الوزيرة، في حديث نقله التلفزيون الوطني: "تعرضت منظومة نقل المياه في بلادنا، لضرر كبير جدًا؛ بسبب هذه الأعمال الإرهابية"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الثلاثاء.

وشهدت فنزويلا نهاية الأسبوع الماضي انقطاعًا للتيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وبررت السلطات ذلك بتعرض مرافق ومنشآت نقل الكهرباء وتوزيعها، لهجمات جديدة.

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