القاهرة : الثلاثاء 02 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:56 ص

إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة
02:17 ص

الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء
10:23 م

مطالب بإلزام القطاع الخاص بـ«الأدنى للأجور»
10:22 م

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
اقتصاد
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 07:43 ص

أزمة الجزائر تهدد اقتصاد كوبا

أزمة الجزائر تهدد
dostor.org/2575796

تواجه كوبا تهديدا جديدا لصادراتها من الخدمات الصحية في مقابل النفط والمال، بسبب الاضطرابات التي تجتاح صديقتها القديمة الجزائر، حتى مع انطلاق اتفاق جديد لتخفيف تراجع الدعم من فنزويلا الغارقة في الأزمات.

وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، الاثنين، إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل، وذلك بعد احتجاجات حاشدة تشهدها البلاد منذ أسابيع.

ويريد المتظاهرون في الجزائر جيلا جديدا من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة، التي يرى الكثير منهم أنها ليست على صلة بالناس، وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تعرقله المحسوبية.

وترتبط الجزائر، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، بصداقة مع كوبا منذ أرسل الزعيم السابق فيدل كاسترو أطباء وقوات إلى هناك في أوائل الستينيات عندما تخلصت البلاد من الاستعمار الفرنسي.

ومنذ عام 2014 تشهد كوبا الشيوعية هبوطا لاحتياطي النقد الأجنبي وواردات الوقود التي تحصل عليها بشروط تفضيلية من فنزويلا حليفتها الاشتراكية وشريكتها الاقتصادية، مما أدى إلى حدوث ركود وتبني إجراءات تقشف وتأخر المدفوعات للشركاء الأجانب.

وبدأت الحكومة الكوبية استيراد النفط من روسيا والجزائر في 2017 لتعويض النقص من فنزويلا.

ويقول محللون إن من السابق لأوانه التكهن بما ستكشف عنه الأزمة السياسية في الجزائر، لكنهم يتفقون على أنها تشكل تهديدا وجوديا لكوبا المعتمدة على الاستيراد، حسب "رويترز".

وقال خورخي بينون، مدير برنامج الطاقة في أميريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بجامعة تكساس في أوستن "قد تفقد كوبا أحد حلفائها السياسيين القلائل الذين يتمتعون بقدرة إنتاجية وتصديرية للنفط والدخول في اتفاقية مقايضة للخدمات مثل الأطباء والمدرسين مقابل النفط".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ أقل من شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أقل من شهر

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ أقل من شهرين

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أكثر من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

الآن

معمر الأريانى: السعـودية تواصل دعمها لوقف انهيار العملة اليمنية

10 دقائق مشى تحمى كبار السن من هشاشة العظام

اقتصادى يوضح أسباب تحقيق مصر فائض تجارى بقيمة 150.8 مليون دولار

إطلاق أول قمر صناعى تونسى بواسطة صاروخ روسى

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

هالة صدقي عن فيديو الإساءة لفريق عمل "بركة": "حسابي مُخترق وده مش صوتي"

طالب يطلق النار على زميله في مدرسة بولاية أريزونا الأمريكية

5 أيام "حاسمة" هذا الشهر ستحدد بطل الدورى الإنجليزى

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

أنتيتوكومبو يقود باكس للفوز على نيتس في دوري السلة الأمريكي

بلوز يفوز بضربات الترجيح على أفالانش فى هوكى الجليد

"العين" يأمل فى المنافسة أمام الجزيرة فى الدورى الإماراتى

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

هالة صدقي عن فيديو الإساءة لفريق عمل "بركة": "حسابي مُخترق وده مش صوتي"

طالب يطلق النار على زميله في مدرسة بولاية أريزونا الأمريكية

5 أيام "حاسمة" هذا الشهر ستحدد بطل الدورى الإنجليزى

الرئيس نيوز

اليوم.. انطلاق جولة الإعادة بـ "تكميلية النواب" لحسم مقعد أشمون

الرقابة الإدارية تعلن ضبط 22 متهما باستقطاب وتسهيل الهجرة غير الشرعية

صفقة تاريخية.. صواريخ ثاد الأمريكية على أبواب السعودية

السكك الحديدية: كامل الوزير قضى على ظاهرة التهرب من قطع تذاكر القطارات

الولايات المتحدة تعلن تعليق إرسال معدات طائرات إف-35 إلى تركيا

كشكول

العمرانية تستعد لامتحانات نهاية العام والاستفتاء علي التعديلات الدستورية

رئيس جامعة القاهرة يحذر من "كذبة أبريل"

«صبري»: ٧٤٠ معلم مؤقت تسلموا العمل لسد العجز بمدارس قنا

التعليم: تعديل قواعد ندب المعلمين المشاركين في مراقبة امتحانات الثانوية

محافظ أسوان يشكل لجنة لمتابعة 13 تلميذا تعرضوا لإعياء عقب تناولهم وجبة مدرسية

الأمصار

وزير داخلية النمسا يتورط في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

انتشار أمني مكثف أمام مقر التليفزيون الرسمي الجزائري

واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران

الليرة تصفع أردوغان... ارتفاع عملة تركيا بعد هزيمة العدالة والتنمية

بداية سقوط الطاغية... كبرى مدن تركيا تنقلب على أردوغان

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

قانون لحظر التمييز ضد الباحثين عن العمل في كوريا الجنوبية

حظر استعمال أكياس البلاستيك في المتاجر بكوريا الجنوبية

الخميس.. العالم يحيي اليوم الدولي للتوعية بالألغام

الصحة

الوزن الزائد يزيد من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎