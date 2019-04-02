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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 07:01 ص

زيدان حصل على "صفقته الأولى" وباب الانتقالات مغلق

زيدان حصل على صفقته
dostor.org/2575795

لم يفتح باب انتقالات اللاعبين بعد، وبالتأكيد لن يفتح قبل انتهاء الموسم الحالي، لكن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، حصل على صفقته الأولى بعد عودته المدوية إلى "سانتياجو برنابيو".

هكذا رأت صحيفة "ماركا" الإسبانية النجاح الأول لـ"زيزو" في استعادة أحد نجوم الفريق الكبار الذي غاب عن التألق، والمشاركة أيضا، في عهد المدرب السابق سانتياجو سولاري.

وبعد تألقه خلال أول مباراتين لزيدان، بدا أن النجم الإسباني الشاب، إيسكو، بمثابة توقيع جديد حصل عليه الفريق الملكي هذا الموسم.

وعانى إيسكو طويلا من الإصابة والتجاهل في زمن سولاري، وصولا إلى الخضوع إلى إجراءات تأديبية.

ومع ذلك، فقد عاد إلى أرض الملعب وعاد إلى قلب الأضواء بعدما سجل هدف فريقه الافتتاحي في مباراتي ريال مدريد بعد عودة زيدان سواء، ضد سيلتا فيغو أو هويسكا.

قليلون من مشجعي "الملكي" توقعوا عودة إيسكو، 26 عاما، للتألق مع فريقه هذا الموسم، لكن عودة زين الدين زيدان أطلقت من جديد موهبة لاعب الوسط الذي أحرز 47 هدفا للريال خلال 268 مباراة في كافة المسابقات، والذي راجت خلال الشهور الأخيرة تقارير عدة عن رحيله الوشيك.

والآن، وكما ترى "ماركا" حصل ريال مدريد، بقيادة المدير الفني المخضرم على صفقته الأولى، وأضاف سلاحا "جديدا/قديما" في كتيبته على طريق استعادة الإنجازات.

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