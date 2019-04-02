سلطات بيرو تواصل التحقيقات فى مصرع 20 شخصًا باحتراق حافلة

تواصل الجهات المعنية فى بيرو مجهوداتها للوقوف على أسباب اشتعال النيران بحافلة كان على متنها 30 شخصًا، ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا، وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة، و2 بجروح متوسطة.



وقال المتحدث باسم هيئة الإطفاء فى بيرو لويس ميخيا، حسبما نقلت "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن شبكة "يورونيوز" الأوروبية، إن سبب اندلاع النيران بالحافلة ذات الطابقين، التى كانت متجهة من العاصمة "ليما" إلى مدينة "تشيكلايو" الساحلية شمال البلاد ما زال رهن التحقيقات.



وأفاد شهود عيان، أن الحريق بدأ فى محرك الحافلة بالجزء الخلفي من السيارة، وانتشر بسرعة إلى داخلها.



