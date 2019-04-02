إيران: العقوبات الأمريكية تعرقل جهود الإغاثة من الفيضانات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الإثنين، إن العقوبات الأمريكية تمنع عمال المساعدات من إرسال طائرات هليكوبتر إلى المناطق التي ضربتها الفيضانات في البلاد؛ بسبب سوء حالة أسطول إيران من تلك الطائرات، حسبما نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء.



وأعلنت إيران حالة طوارئ في الأقاليم الجنوبية التي تهددها الفيضانات، وأجلت سكان عشرات القرى مع توقع خبراء الأرصاد المزيد من الأمطار الغزيرة التي قتلت أكثر من 45 شخصًا.



وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، على "تويتر": "العقوبات الأمريكية تعرقل جهود الهلال الأحمر الإيراني لإغاثة كل المناطق التي دمرتها الفيضانات غير المسبوقة".



وأضاف: "المعدات الممنوعة تشمل طائرات الإغاثة: هذه ليست حربًا اقتصادية فحسب، إنها إرهاب اقتصادي".



وكان الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران في عام 2015 قد فتح الباب أمام الخطوط الجوية الإيرانية لتطوير أساطيلها، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات على إيران.

