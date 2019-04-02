اليوم.. انعقاد القمة الدولية للسياحة بمشاركة مصر

تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الثلاثاء، فى الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولي للسياحة والسفر‪،WTTC Global Summit 2019‬ التى ستستمر فعاليتها حتى 4 أبريل الجارى بمدينة إشبيلية باسبانيا.



وستشارك "المشاط"، كمتحدثة رسمية فى الجلسة الحوارية "حوار قادة العالم" ‪Global Leaders Dailogue‬ التى سيحضرها وزراء عدد من الدول، منهم وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالحكومة الإسبانية، وكذا عمدة مدينة إشبيلية، بالإضافة إلى مسئولي صناعة السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وذلك لعرض ومناقشة السياسات والتجارب الناجحة التى تنتهجها حكومات بعض الدول بما يسهم فى زيادة تنافسيتها فى مجال السياحة والسفر.



تشهد فعاليات القمة سنويًا حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، وقادة صناعة السياحة، والسفر حول العالم، وهو ما يجعل منها منصة لالتقاء متخذي القرار في مجال صناعة السياحة مع ممثلي القطاع السياحي الخاص، لمناقشة مستقبل صناعة السياحة والسفر، والعمل على زيادة الوعى بالتأثير الاقتصادي والاجتماعي لتلك الصناعة الحيوية على مستوى العالم.



وأشارت "المشاط"، إلى أهمية القمة العالمية للمجلس العالمي للسياحة والسفر ‪WTTC‬، كونها تعد أحد أبرز الأحداث السنوية على الأجندة العالمية للفعاليات السياحية، لافتة إلى حرص الوزارة على المشاركة في المنتديات والمحافل الدولية، تماشيًا مع خطتها لإعادة صياغة وتطويرعلاقاتها مع المؤسسات الدولية، وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسي لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.