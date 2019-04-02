الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى محافظة حجة

حقق الجيش اليمني مكاسب ميدانية جديدة في مديرية عبس بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد)، إثر معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، حسبما ذكر موقع صحيفة "سبتمبر نت" اليمنية، في وقت متأخر من مساء الإثنين.



وذكر مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني، نجحت الإثنين في تحرير قرية الطينة غرب منطقة بني حسن في مديرية عبس، مؤكدًا أن المواجهات ما تزال على أشدها، في ظل استمرار تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه مزارع الجر في المديرية ذاتها.



وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى أسر اثنين آخرين، واستعادة طقمين قتاليين.



وكانت قوات الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، أطلقت الخميس الماضي، عملية عسكرية واسعة، حررت خلالها عدد من القرى في مديرية عبس، بالإضافة الى تمكنها من قطع الخط الدولي المؤدي الى عبس شفر، وتكبدت خلالها الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.