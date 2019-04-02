سول وواشنطن تطلقان حوارًا شهريًا خاصًا بشأن "OPCON"

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مؤخرًا حوارًا شهريًا خاصًا بين كبار مسؤوليهما العسكريين بشأن الاستعدادات لنقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب (OPCON) إلى الجيش الكوري الجنوبي من قيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية والامريكية.



وبحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الثلاثاء، فقد صرح بذلك وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، في بداية محادثاته مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان في واشنطن الاثنين (بتوقيت واشنطن).



وناقش الوزيران القضايا المعلقة، بما فيها الجهود المستمرة لدعم الدبلوماسية عسكريًا مع كوريًا الشمالية.