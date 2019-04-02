معمر الأريانى: السعـودية تواصل دعمها لوقف انهيار العملة اليمنية

أكد معمر الأرياني، وزير الإعلام اليمني، أن المملكة العربية السعودية تواصل تقديم الدعم لوقف انهيار العملة اليمنية، حيث تم توقيع عددًا من الاتفاقات بين الحكومة اليمنية ممثلة فى محافظ البنك المركزي اليمني، ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي السعودي والقوات المشتركة، في إطار الدعم الذي يبذله الاشقاء في السعودية لدعم الاقتصاد اليمني، والحفاظ على سعر العملة، ودعم احتياطي العملات الأجنبية.



وأضاف، وزير الإعلام اليمني، أن الاتفاقات تأتي امتدادًا للدعم الذي تقدمه المملكة لوقف انهيار العملة اليمنية، وتؤكد مجددًا الاهتمام الأخوي الصادق الذي يوليه الأشقاء في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لدعم الحكومة للنهوض بمسئولياتها، والحفاظ على أمن واستقرار اليمن، ودعم الشعب اليمني.



