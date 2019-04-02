5 أيام "حاسمة" هذا الشهر ستحدد بطل الدورى الإنجليزى

احتد الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بين الغريمين ليفربول ومانشستر سيتي، حيث يتبقى على نهاية الدوري 6 جولات فقط، ويفصل الفريقين نقطتين.



ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، مما يعني أنه إذا فاز فيها سيتصدر بفارق نقطة عن "الريدز".



وسيحدد شهر أبريل بشكل كبير بطل الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث سيحمل عددا من المباريات "الحاسمة" للمتنافسين مانشستر سيتي وليفربول.



وستكون 5 أيام بالتحديد "مفصلية" لتحديد البطل، حيث سيواجه مانشستر سيتي أكبر عقبتين له من بين المباريات المتبقية، في غضون 5 أيام فقط.



وسيواجه مانشستر سيتي ضيفه توتنهام هوتسبر يوم 20 أبريل في الجولة 35، قبل أن يتوجه لاستاد أولد ترافورد بعدها بأربعة أيام فقط، لخوض المباراة المؤجلة أمام مانشستر يونايتد.



ويعتقد الخبراء أنه في حالة نجاح "السيتيزينس" بتحقيق الانتصار في هذين اللقاءين، فإنه سيحكم قبضته على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.



أما في حال تعثره في إحدى المباراتين، فأن ليفربول سينقض على اللقب، خاصة وأن مبارياته المتبقية "سهلة" نسبيا.