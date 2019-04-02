الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء

عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المهندس إيجور جافيريا وزيرا للكهرباء، وقال في خطاب إلى الأمة، إنه طلب من الوزير الجديد "الاستعداد لتحمل مسؤوليته الجديدة في إطار الثورة".



وفي وقت سابق، أكد مادورو، أن سبب حوادث انقطاع الكهرباء الأخيرة في بلاده يعود لهجمات كهرومغناطيسية تعرضت لها محطة التوليد الرئيسية في فنزويلا، دون أن يسمي الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات.



وشهدت الدولة الغنية بالنفط التي تشهد انقسام سياسي في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان جوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير الماضي، رئيسًا مؤقتا للبلاد، موجتين من انقطاع الكهرباء بدأت في السابع من مارس.



وقررت الحكومة الفنزويلية، الأحد الماضي، تخفيض عدد ساعات العمل؛ وذلك بعد أن ضرب البلاد انقطاع جديد في التيار الكهربائي.