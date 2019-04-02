ميلشيا الحوثى تقتحم وتخرب منزل وزير سابق بصنعاء

ذكر موقع "المشهد اليمني" الإخباري، اليوم الثلاثاء، أن مسلحو جماعة الحوثي المدعومة من إيران، قامت باقتحام منزل رجل أعمال ووزير سابق بصنعاء، وقاموا بالعبث بطرد النساء والأطفال وتدمير أثاث المنزل.



ونقل الموقع عن سكان وشهود عيان تأكيدهم، أن مليشيا الحوثي اقتحمت منزل عبد العزيز الكباب رجل الأعمال المعروف ووزير الرياضة الأسبق والكائن بحي الأندلس بأمانة العاصمة وقاموا بطرد النساء والأطفال منه وتكسير أثاث المنزل وقاموا بالعبث بها والاستيلاء عليه.



وسبق للكباب أن عمل مديرًا لجامعة صنعاء ويعد من قيادات الإصلاح التي عرف عنها الاشتغال بالمجال التجاري والأكاديمي.



كما أكد سكان وشهود عيان بصنعاء أن مليشيا الحوثي الانقلابية، طالبت عوائل مسوولين بحي الأندلس بمذبح بإخلاء المنازل تمهيدا للاستيلاء عليها.