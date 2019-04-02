اليوم.. محاكمة "لحام كهرباء" قتل زوجته بالإسكندرية

تنظر الدائرة الأولى جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة لحام كهرباء قتل زوجته بسبب الخلافات بينهم بالإسكندرية.



وتبين من التحقيقات في القضية رقم 15443 لسنة 2018 قيام المتهم فيها "أحمد حسن" لحام كهرباء بضرب المجني عليها وردة محمد عمدًا، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى موتها.



وكشفت تحريات طارق الشناوي معاون مباحث قسم شرطة الدخيلة سابق ورئيس مباحث سرقات المساكن بمديرية أمن الإسكندرية أنها دلته أنه على إثر خلافات فيما بين المتهم وزوجته المجني عليها انهال المتهم عليها ضربا بأماكن متفرقة من جسدها، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يكن يقصد قتلها ولكن الضرب أفضى الي موتها.



وثبت من خلال تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها أن وفاتها تعزي للإصابة بالرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ، وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة.