إطلاق أول قمر صناعى تونسى بواسطة صاروخ روسى

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس في بيان، أمس الاثنين، أن صاروخا روسيا من نوع سويوز سيطلق عام 2020 أول قمر صناعي تونسي على أن يحمل إسم "تحدي 1"، حسب سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.



وأضاف البيان، أنه تم أيضًا توقيع عقد بين مجموعة "تلنات" التونسية وشركة "جي كاي لاونش سورفيزس" الروسية المتخصصة بإطلاق الصواريخ لأهداف تجارية، وذلك خلال احتفال أقيم الإثنين في صفاقس في تونس.



وجاء في البيان أن الطرفين وقعا عقدا "لإطلاق أول قمر صناعي تونسي - تحدي 1- بواسطة الصاروخ الروسي سويوز-2".



وأضافت الوكالة أن مشروع "تحدي 1" هو مشروع علمي الهدف منه تقديم مقاربة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها العملية.