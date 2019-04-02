"عبلة الروينى" تناقش "أسطورة الحب" بدار العين

تُقيم دار العين للنشر ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "مي زيادة.. أسطورة الحب والنبوغ"، للكاتبة الصحفية نوال مصطفى، وذلك في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، حيث يناقش الكتاب الكاتبة عبلة الرويني، والناقد الدكتور شريف الجيار.



كتاب "مي زيادة..أسطورة الحب والنبوغ"، إبحار عميق وترجمة صادقة لحياة مفكرة ورائدة تستحق أن تقرأ، حيث تم اختياره في معرض الكتاب الدولي لعام 2000، كأفضل عمل ثقافي.



يشار إلى أن "مي زيادة" صاحبة أشهر صالون أدبي في القرن العشرين٬ وكان صالونها ملتقى أدباء وعمالقة الفكر في عصرها، وكانت مثقفة من طراز فريد٬ تجيد ست لغات، وتصل قامتها الأدبية إلى قامات كبار رجال الفكر في عصرها.