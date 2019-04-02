مركز إبداع الطفل يحتفل باليوم العالمى للتوحد

يقيم مركز إبداع الطفل ببيت العيني٬ خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الحادية عشر من صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، تتضمن ورش فنية، وعرض حكي، بالإضافة إلى عروض أفلام رسوم متحركة.



يشار إلي أن العالم يحتفل باليوم العالمي للتوحد في الثاني من أبريل من كل عام، ويهدف إلى التعريف بـه، والتحذير من مرض التوحد، وتمت التسمية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية عام 2007، هذا اليوم هو أول يوم عالمي يخصص لمرض التوحد، وهو يوم محزن للبعض، ويراه البعض الآخر بأنه ثمره علاج لهذا المرض.

