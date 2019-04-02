"أوراق الماضى وقضايا أخرى".. جديد ناشرون لـ فراس عوض الله

صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية "أوراق الماضي وقضايا أخري" من تأليف فراس عوض الله.



رواية بعد أخرى يُدخل الكاتب فراس عوض الله قارئه في عالم الجريمة الغامضة ويشركه في حلّ ألغازها؛ وهذه المرة يعيد إلى أبطاله مواقف عصيبة كانوا قد مروا بها ولا تزال تلاحقهم فجاء عنوان الرواية «أوراق الماضي وقضايا أخرى» بمثابة المفتاح الذي يربط النص بشخصياته الروائية التي شهدناها في الرواية الأولى «السّم الكلامي» والرواية الثانية «قصر الدم وقضايا أخرى».

