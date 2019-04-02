الليلة.. بيت المعمار المصرى يحتفل بعامه الرابع

احتفالاً بمرور أربعة أعوام على تأسيسه، يقيم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية بعنوان "بيت المعمار..عام مضي وعام آت".



تتضمن الاحتفالية استعراض لأنشطة بيت المعمار خلال العام الماضي، والتي حققت نجاحاً ملحوظاً ضمن خريطة مراكز الإبداع التابعة للصندوق، حيث أصبح البيت مكان جامع للمعماريين من الممارسين والأكاديميين، وكذلك الطلاب والمشتغلين والمهتمين بثقافة العمارة والعمران والفنون المرتبطة بها، وتختتم الاحتفالية بفقرة فنية.

