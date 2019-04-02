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الثقافة
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 01:26 ص

اليوم.. انطلاق مؤتمر "العلاقات المصرية الإفريقية.. مسار وتحديات"

اليوم.. انطلاق مؤتمر
نضال ممدوح
dostor.org/2575770

ينطلق اليوم الثلاثاء، مؤتمر "العلاقات المصرية الإفريقية.. مسار وتحديات" والذي ينظمه معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم٬ بمقر مكتبة الإسكندرية وبالتعاون معها؛ وذلك فى إطار مبادرات الحوار التى تنظمها المكتبة، تحت رعاية دكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة ودكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم.

وتتنوع جوانب محاور المؤتمر حول مختلف مسارات علاقات مصر الإفريقية، ويشارك في تقديمها مجموعة من الدبلوماسيين، والخبراء والباحثين المتخصصين في الشأن الإفريقي.

وصرح دكتور عدلى سعداوى عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات الاستراتيجية بأن المؤتمر سيعقد على ثلاث جلسات علمية وجلسة ختامية، تناقش الجلسة الأولى الأدوات الاقتصادية والتنموية في أفريقيا، والجلسة الثانية تتضمن محور مبادرات الاتحاد الإفريقي وإسكات البنادق سبل تفعيل، أما الجلسة الثالثة تناقش آفاق التواصل الإعلامي والثقافي بين مصر ودول القارة، ويعقب ذلك جلسة ختامية وتوصيات للمؤتمر.

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