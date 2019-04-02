"الكوليرا" تخطف طبيبًا يمنيًا كان يعالج المصابين بها

قضى وباء الكوليرا على طبيب يمني بعد أسبوعين من وصفه لزيادة انتشار الوباء الذي كان يعالج المصابين به في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها جماعة الحوثيين الانقلابية، بأنه "كارثي".



وعمل الطبيب محمد عبد المغني في مركز مؤقت لعلاج حالات الإسهال في فناء مستشفى بصنعاء يستقبل ما بين 120 و250 حالة حادة كل يوم، وقال لوكالة رويترز قبل وفاته، "نحن نعمل بأقصى طاقتنا".



من جهته، قال الطبيب إسماعيل منصوري، الذي كان يعمل جنبا إلى جنب مع عبد المغني: "المركز سمح خلال أسبوعين بدخول أكثر من ألف مصاب بالوباء، وحصل ضغط كبير.. وحاجة ماسة جدا لتجهيزات، من محاليل ومضادات حيوية".



ويعاني اليمن ثالث انتشار كبير لوباء الكوليرا، الناجم عن عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الماء، منذ بداية الأزمة عام 2015، وتسبب في أشد الأزمات الإنسانية إلحاحا في العالم ودفع بعشرة ملايين شخص إلى حافة المجاعة.



وتقول الأمم المتحدة، إن "الوباء ينتشر كالنار في الهشيم"، وسجلت 110 آلاف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا و200 حالة وفاة موضع اشتباه في ثلاثة أشهر.