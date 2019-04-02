القاهرة : الثلاثاء 02 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:23 م

مطالب بإلزام القطاع الخاص بـ«الأدنى للأجور»
10:22 م

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
اقتصاد
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 12:49 ص

أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى لها فى 2019

أسعار النفط تصعد
dostor.org/2575762

ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة، أمس الاثنين، لتصل إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ بداية 2019، ولامس برنت 69 دولارا للبرميل، بعدما حقق الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما في الربع الأول من أي عام خلال نحو عشر سنوات بدعم من تقلص المعروض ومؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي.

وأغلق خام القياس العالمي برنت الجلسة مرتفعا 1.43 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 69.01 دولار للبرميل، بعدما صعد إلى 69.19 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر. وربح الخام 27 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.45 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 61.59 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر عند 61.72 دولار. وزاد الخام الأمريكي 32 بالمئة في الربع الأول.

وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات إيجابية عن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والصين هدأت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وعاد قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى النمو على غير المتوقع في مارس للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أيضا أفضل من المتوقع في مارس، مما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير.

وقالت الولايات المتحدة والصين إنهما أحرزتا تقدما في محادثات التجارة التي اختتمت يوم الجمعة في بكين، وأشارت واشنطن إلى أن المفاوضات كانت "بناءة"، مع سعي أكبر اقتصادين في العالم إلى حل خلافهما التجاري.

ومما يساهم في دعم الأسعار العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج دول أوبك في مارس تراجع 280 ألف برميل يوميا عن فبراير إلى 30.4 مليون برميل يوميا، وهو أدنى معدل شهري للإنتاج منذ 2015.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ أقل من شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أقل من شهر

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ أقل من شهرين

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أكثر من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

الآن

براتب يصل لـ2500 جنيه.."قوى عاملة دمياط" تعلن عن وظائف جديدة

أوراق خلية الـ555.. كيف تساعد تركيا الإرهابيين فى السفر من مصر ثم العودة قانونيًا؟

القبض على المتهمين بتعذيب طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمرج

الرئاسة الجزائرية: الرئيس بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته

ads
الأكثر قراءة

هالة صدقي عن فيديو الإساءة لفريق عمل "بركة": "حسابي مُخترق وده مش صوتي"

طالب يطلق النار على زميله في مدرسة بولاية أريزونا الأمريكية

أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى لها فى 2019

الأرصاد: طقس الثلاثاء يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

سانت اتيان يعبر نيم ويتقدم للمركز الرابع بالدوري الفرنسي

تغيير شبكة الري باستاد الإسماعيلية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

جحفلي لاعب الهلال: الفوز أهم من الأداء في مباريات الكؤوس

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

هالة صدقي عن فيديو الإساءة لفريق عمل "بركة": "حسابي مُخترق وده مش صوتي"

طالب يطلق النار على زميله في مدرسة بولاية أريزونا الأمريكية

أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى لها فى 2019

الأرصاد: طقس الثلاثاء يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة

الرئيس نيوز

الولايات المتحدة تعلن تعليق إرسال معدات طائرات إف-35 إلى تركيا

ماذا قال جمال عبد الناصر عن "بوتفليقة" عام 1965؟

مطالبات بتحديد "الحد الأدنى" للأجور للعاملين في القطاع الخاص

التضخم إلى أين؟.. مخاوف من اصطدام زيادة الأجور بارتفاع الأسعار

الرئيس بوتفليقة يستقيل قبل نهاية أبريل الجاري

كشكول

العمرانية تستعد لامتحانات نهاية العام والاستفتاء علي التعديلات الدستورية

رئيس جامعة القاهرة يحذر من "كذبة أبريل"

«صبري»: ٧٤٠ معلم مؤقت تسلموا العمل لسد العجز بمدارس قنا

التعليم: تعديل قواعد ندب المعلمين المشاركين في مراقبة امتحانات الثانوية

محافظ أسوان يشكل لجنة لمتابعة 13 تلميذا تعرضوا لإعياء عقب تناولهم وجبة مدرسية

الأمصار

وزير داخلية النمسا يتورط في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

انتشار أمني مكثف أمام مقر التليفزيون الرسمي الجزائري

واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران

الليرة تصفع أردوغان... ارتفاع عملة تركيا بعد هزيمة العدالة والتنمية

بداية سقوط الطاغية... كبرى مدن تركيا تنقلب على أردوغان

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

حفيدة موسوليني تهاجم جيم كاري بعد "صورة الإعدام"

الدفاع المدني السعودي يحذر: نظرتك قد تقتلك

الصحة

دراسة: إعادة استخدام الزيت من عوامل انتشار سرطان الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎