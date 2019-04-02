ضبط 3117 هاربًا من أحكام فى حملة أمنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3117 هاربا من أحكام، منهم 6 أحكام جنايات، و1066 حكما جزئيا، و121 حكم مستأنف، 1903 غرامات، و21 مخالفة، كما تم تحصيل 186 ألف و84 جنيها غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.