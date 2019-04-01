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الإثنين 01/أبريل/2019 - 11:34 م

صور.. نائب محافظ أسوان يشهد احتفال تكريم الأم المثالية ويوم اليتيم

صور.. نائب محافظ
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2575756

شهد اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، فعاليات الاحتفال بتكريم الأم المثالية ويوم اليتيم، والذى نظمته جمعية رحاب كيما لتنمية المجتمع، بالتعاون مع الاتحاد العام لشباب عمال أسوان وقصر ثقافة أسوان.

وذلك بحضور الدكتور جمال إسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية الرحاب ونائب رئيس شركة كيما، والشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والمهندس محمد عبد الشكور رئيس اتحاد شباب عمال أسوان، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع من الأهالى وأسر العاملين بشركة كيما.

وخلال الاحتفال أكد اللواء سعيد حجازى، أن هذه الاحتفالية تعكس الدور والبعد المجتمعى الذى تقوم به شركة كيما كأحد أكبر القلاع الصناعية والمؤسسات التنموية لتضرب أروع الأمثلة والقدوة الحسنة فى تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأبنائها من العاملين بالشركة وأسرهم، مشيدًا بالتنظيم الجيد لهذا الاحتفال ودوره الإيجابى فى إضفاء ورسم البهجة والسرور على الحاضرين من أمهاتنا المثاليات وأيضًا أبنائنا الأيتام مما يجسد أسمى معانى التآخى والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد، وليؤكد ذلك على الصورة المشرقة للمشاركة المجتمعية الجادة من جمعية الرحاب بكيما.

وأوضح أن المحافظة تسعى دائما بالتعاون مع الجهات المعنية لتمكين ومساندة المرأة الأسوانية تقديرًا لمساهماتها الفعالة والإيجابية فى خدمة أسرتها ومجتمعها المحلى، فالمرأة تستحق التكريم فى كل لحظة باعتبارها ليست فقط رمزًا للنضال والتحدى، ولكن لكونها نهر العطاء الذى لا ينضب فهى القادرة دون غيرها على أن تكون قاطرة النجاح فى مجتمعها وستظل دائمًا الشمعة التى تضئ لنا الحاضر والمستقبل الملئ بالخير بإذن الله.

كما أشار نائب المحافظ إلى ضرورة التضافر والتكاتف بين جميع المؤسسات الحكومية والمدنية والخيرية لدعم أبنائنا الأيتام ورعايتهم بمختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والفكرية من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لهم، وضمان تكوين جيل جديد قادر على تحمل المسئولية ودفع علميات التنمية والتقدم بوطننا الغالى مصر.

الجدير بالذكر بأن فعاليات الاحتفال بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها كلمة ترحيب للدكتور جمال إسماعيل، ثم توالت الكلمات والتى أكدت جميعها على فضل ومكانة الأم وتكريم المولى عز وجل لها وذكرها فى عدد من آيات كتابه الكريم، بالإضافة إلى ثواب رعاية وكفالة اليتيم.

كما تضمنت الفعاليات أيضا تقديم عروض فنية لفرقة الموسيقى العربية، واختتمت الفعاليات بقيام اللواء سعيد حجازى والدكتور جمال إسماعيل بتوزيع شهادات التقدير والهدايا العينية على عدد من الأمهات المثاليات.

صور.. نائب محافظ أسوان يشهد احتفال تكريم الأم المثالية ويوم اليتيم
صور.. نائب محافظ أسوان يشهد احتفال تكريم الأم المثالية ويوم اليتيم
صور.. نائب محافظ أسوان يشهد احتفال تكريم الأم المثالية ويوم اليتيم
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