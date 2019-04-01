خبيرة علاقات زوجية: الإشباع العاطفي أساس بناء الشخصية السوية

قالت الدكتورة بثنية الفقي استشاري الإرشاد الأسرى والعلاقات الزوجية والتدريب، إن الاسرة هي أساس بناء المجتمع والدعامة الأساسية لإستمراره، مشيرة إلى أن الأسرة لها وظائف أساسية تتمثل في: التربية الأخلاقية والجسمية والصحية والنفسية والوجدانية والجنسية والشعور بالمحبة والاحتواء والتقدير.



وأوضحت أن، الكثير من أسرنا في العصر الحاضر تعاني من كثير من عوامل تفكك الترابط الأسري والأخطار التي تحدق بها وتكاد تعصف بقيمها وعاداتها وأخلاقها، مرجعة ذلك إلى البعد عن النهج القويم فى التربية وانشغال الوالدين عن الأبناء بتوفير نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة واتباع سلوكيات وعادات دخيلة على مجتمعاتنا ومحاولة تقليدها دون فهم لخصوصية المجتمع والإختلاف الثقافي والإطار القيمي مع افتقاد دور المدرسة فى التربية والنصح عما كان فى اجيال سابقة.



وأضافت أن، من أهم ركائز بناء العلاقات السليمة في الأسرة والحفاظ على كيانها هو العناية الفائقة بتربية الأبناء وخاصة الأطفال لأنها أهم مرحلة فى حياة الإنسان خلال السبع سنوات الأولى من حياته التي تكون شخصيته وفكرته عن نفسه وعن العالم المحيط به.



وقالت إن، ركائز العلاقات الأسرية السليمة تقوم على الحب والود والرحمة والإحترام والمشاركة بين أفرادها بخاصة بين الزوجين بالدرجة الأولي مع اعطاء المرأة حقوقها حتى تتمكن من تأدية واجباتها، بالاضافة إلي التعاون بين أفراد الأسرة مع الشعور بالمسئولية لكل أفراد الأسرة وبخاصة.