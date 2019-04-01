الكابتن محمد عمر: "فخور بابني الشهيد شريف.. وبقوله يا بختك"

قال الكابتن محمد عمر، والد الشهيد المقدم شريف، إن ابنه شريف كان بمثابة أخ له قبل أن يكون ابن وهو أول أبنائه، منوها إلى أن ابنه كان رجل بمعنى الكلمة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، "أنا فخور بابني شريف، وسعيد به جدا، وبقول ليه يا بختك بالشهادة"، مضيفا: "أنا كنت يوميا قبل حادث استشهاده، بيجي على بالي كده وأسأل مين فيهم اللي هيروح الأول".



واستكمل "أنا كنت عارف إن ابني ضابط مقاتل ومعرض لأي حادث"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تخوض حربا ضد الجامعات الإرهابية أشرف من حربها ضد إسرائيل.